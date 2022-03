Waarschuwing voor luchtalarm in Nederland vanmiddag: ‘Doen we vanwege Oekraïne’

Zoals altijd op de eerste maandag van de maand loeit ook vandaag in het hele land het luchtalarm. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne waarschuwen de veiligheidsregio’s en gemeenten nu expliciet dat het om een test gaat. ,,Het wordt nu mogelijk geassocieerd met gevaar.’’

Het waarschuwen gebeurt in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waarschuwt via social media voor de sirenetest. ,,Het is een landelijk besluit dat we iedereen nog eens extra op de hoogte stellen van het luchtalarm dat afgaat’’, zegt woordvoerder Marijke van Dijk-Winkeler.

,,Dat heeft te maken met de situatie in Oekraïne”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland. ,,In Oekraïne gaat nu vaak het luchtalarm af. Als hij dan hier afgaat vanwege onze maandelijkse test, wordt dat mogelijk geassocieerd met gevaar. We waarschuwen nu extra zodat we wel kunnen testen, want als er wél wat gebeurt, moet de sirene wel werken.”

Niets aan de hand, maar wel een sirene?

Het komt wel eens voor dat het luchtalarm af gaat zonder dat er wat aan de hand is. ,,Dan bellen mensen op om te vragen wat er gebeurt omdat er niets op onze kanalen staat”, verklaart de woordvoerder van IJsselland. ,,Dan laten wij heel gauw in de berichtgeving weten dat er niets aan de hand is. We zijn daar allemaal op voorbereid.”

Quote We drukken alle knoppen in en dan gaan de sirenes van de regio’s na 15 seconden af

Als er echt iets aan de hand is, laten de veiligheidsregio’s dat via hun kanalen weten. ,,We hebben nog nooit meegemaakt dat het alarm een halfuur te laat afgaat”, aldus de woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland. ,,We testen sowieso standaard elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur.”

Dat gebeurt vanuit de centrale in Apeldoorn. ,,We drukken dan alle knoppen in en dan gaan de sirenes van de regio’s na 15 seconden af. Op het moment dat er echt iets aan de hand is, kiezen wij dan in de centrale in welke regio’s de sirene af moet gaan.”

Ook waarschuwingen van gemeentes

Ook veel gemeenten laten via Twitter weten dat het luchtalarm dat komende maandag afgaat tot onrust kan leiden in verband met de situatie in Oekraïne. Ze vragen inwoners om mensen eraan te helpen herinneren dat de sirene puur en alleen als test afgaat. De gemeente Kampen heeft het bericht speciaal vertaald voor Oekraïners:

Wat als het luchtalarm écht af gaat? Stel, het luchtalarm gaat af en er is echt wat aan de hand. Wat moet je dan doen? Op de website crisis.nl staan de volgende tips: 1. Ga naar binnen

Binnen is de kans op gevaar het kleinst. Dat geldt voor iedereen. Als je niet in de buurt van je huis bent, ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw in, bijvoorbeeld een kantoor of winkel. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. Als je in de auto zit, parkeer deze dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Als dat echt niet kan, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto. Als je ziet dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze. Geef anderen ook de gelegenheid om te schuilen. 2. Sluit ramen en deuren

Als je de sirene hoort, is er mogelijk sprake van gevaarlijke stoffen. Ga daarom zo snel mogelijk naar binnen en sluit alle ramen, deuren, roosters en andere openingen. Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of zet het systeem op de laagste stand. Plak de afvoer van ventilatie en andere openingen af (met kranten of plastic). 3. Luister naar de rampenzender en volg de instructies op

Als de sirene gaat, krijgt de regionale radio de rol van officiële noodzender. Op deze zender vertelt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Volg alle instructies op. Calamiteitenzenders in Oost-Nederland zijn bijvoorbeeld: RTV Oost (voor Overijssel) en Omroep Gelderland. 4. Weet wanneer het buiten weer veilig is

Als de sirene stopt, is de situatie niet per definitie weer veilig. Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is, kan je ervan uitgaan dat het gevaar is geweken.

