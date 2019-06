Waarschuwingen voor ‘vage’ glazenwassers in Zwolle

Geld eisen

Afdrukken

De zelfstandige muziekdocente was thuis aan het werk toen de man bij haar de ramen aan het lappen was. ,,Ik had al een keer eerder afspraken met enkele glazenwassers gemaakt, dus ik dacht dat hij bij hen hoorde. Dat had ik mis. Hij belde aan en eiste een tientje. Ik stond er wel even van te kijken, maar ik ben in de keuken het geld gaan pakken. Hij bleef in de deuropening staan. Ik hoop maar dat hij niet snel afdrukken van mijn sleutels gemaakt heeft.’’ Ze is nog steeds boos, omdat het haar opgedrongen werd. ,,Ik was druk aan het werk en was eigenlijk niet alert genoeg om te beseffen wat er precies gebeurde. Ik had er geen toestemming voor gegeven, en toch stond hij daar mijn ramen te lappen.’’