Wachten op herbouw brandpand Diezerkade Zwolle duurt ‘heel, heel lang’

Vorst

Verzekering

Het gebouw werd ontworpen door Willem Koch die ook een aantal beeldbepalende woonhuizen realiseerde aan onder meer de Badhuiswal en in de Emmawijk. Het is een gemeentelijk monument en dat is mede de oorzaak dat het herstel zo lang op zich laat wachten. ,,Het is nu vooral een verzekeringskwestie. Van heel veel dingen moet bekeken worden of en hoe ze weer opgeknapt kunnen worden in de oorspronkelijke staat. Het is heel veel werk om dat uit te zoeken en uit te zoeken wat het gaat kosten”, zegt dochter Janet Korpershoek. ,,Het valt ons vies tegen dat het zo lang moet duren, maar we kunnen niets afdwingen.”