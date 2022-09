Wachten vanaf een volle spoorbrug op trein of bus in Meppel: ‘De docenten snappen het wel’

Voor de meeste mensen is de zomervakantie voorbij en dat betekent een flinke toestroom van studenten en forenzen in het openbaar vervoer. Het levert in Meppel niet alleen perrons en wachtrijen voor vervangende bussen op, maar rond een uur of negen ook een opvallend volle spoorbrug. Gedupeerden klagen ‘s ochtends over de wachttijd, die volgens sommigen opliep tot ruim een uur.