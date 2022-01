Wadinko neemt belang in Axxor; nieuwe vestiging komt eraan

Participatiemaatschappij Wadinko uit Zwolle heeft een belang genomen in het eveneens Zwolse Axxor. Het bedrijf specialiseert zich in het produceren en toepassen van papieren honingraat, een lichtgewicht en duurzaam constructiemateriaal. Axxor zal de financiële injectie die gepaard gaat met de deelneming door Wadinko, aanwenden voor een groeistrategie, de bouw van een nieuwe vestiging in Zwolle en de uitbreiding van de huidige productie- en R&D-faciliteiten.

Al in 1993 ontwikkelde Axxor een machine voor de productie van papieren honingraat. Daarmee had Axxor een vooruitziende blik. Want bijna drie decennia later is papieren honingraat een duurzaam en meer dan volwaardig alternatief constructiemateriaal voor allerlei lichtgewicht panelen. Meerdere industrieën, waaronder de automobiel-, de meubel- en de verpakkingsindustrie, passen Axxor’s producten toe. Het gebruik van papieren honingraat draagt bij aan een hogere stijfheid, lager gewicht en een hogere (geluids)isolatie en bespaart bovendien materiaal.

Doorontwikkeling

,,Wadinko wil verder bijdragen aan de opvolging binnen Axxor en de doorontwikkeling van de onderneming. Daarmee willen we samen Axxor klaar maken voor de toekomst”, aldus investment manager Han Leemhuis. ,,Zo blijft de Axxor-vestiging in Zwolle center of competence. Ook de extra werkgelegenheid als gevolg van de groei komt de regio ten goede.”

Volgens Leemhuis is de deelneming van Wadinko in Axxor een aantrekkelijke participatie. ,,Axxor is een mooie toevoeging aan onze portefeuille qua sustainability, duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Axxor heeft een aansprekende en moderne visie op de ontwikkeling van medewerkers. Zo neemt Axxor nu al producten en diensten af van WIMM, waarin Wadinko ook een belang heeft. Al met al geeft onze investering in Axxor ons de mogelijkheid bij te dragen in de ontwikkeling van een onderneming die helpt met het verduurzamen van de wereld.”