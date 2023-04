Wandelaar vist bijzonder diertje uit het water in Zwolle en belt dierenambulance: 'Voor ons ook niet alledaags’

@ingezonden ‘We zijn afgeschil­derd als een stel hooligans dat kinderen mishandelt’

We gingen op 7 april met 450 enthousiaste PEC-supporters in opperbeste stemming naar Eindhoven. We werden vriendelijk ontvangen en vanaf het begin zat de sfeer er goed in, er werd hartstochtelijk gezongen. Helaas haalden onze spelers die avond niet het normale niveau, we verloren met 4-2. Natuurlijk hadden we daar even de pest over in, maar the Blue White Army toonde zich een waardig verliezer en bleef spelers toezingen, ook onze oud-speler Youness Mokhtar die bij de tegenstander voetbalde. Na de wedstrijd gingen we bijna allemaal tegelijk naar onze bus.