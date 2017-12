Wandelen door Zwolle in voetspoor van ‘lieve schelm’ Herman Brood

,,Kijk, uit dat raam schoot Herman met een windbuks.’’ Gids Peter Vader wijst naar de eerste verdieping van een pand vlakbij de Sassenpoort. Boven een winkel voor schildersbenodigdheden woonde Broods klasgenoot Leo van Munster. ,,Als zijn ouders van huis waren, rommelden Herman en Leo er met meisjes of schoten met een buks op lantaarnpalen.’’

Het Refter

Even verderop in de Sassenstraat wijst Vader naar stadscafé Het Refter. Het gebouw huisvestte in de jaren zestig de handelsschool waar Brood zich stierlijk verveelde. ,,Door deze ruiten keek Herman de hele dag naar buiten. En hij wist door deze ramen ongezien uit de school te ontsnappen. Dan ging hij verderop aan de Potgieterssingel zitten tekenen.’’

Vader heeft net uitgelegd dat hij vooral de ‘zachte kant’ van Herman Brood wil belichten in de wandeling. Maar met een schelm als Brood ontkom je niet aan het nodige kattenkwaad. Toch is de zachte kant er wel degelijk, weet Vader, die ooit als Cliniclown met Brood samenwerkte. ,,Brood had een schilderij voor ons gemaakt. Hij was hij erg betrokken en geïnteresseerd. Tot de pers binnenkwam. Toen schoot hij meteen in zijn rol van rock & rolljunkie.’’

De zachte kant ziet Vader ook in de tekeningen die Brood voor iedereen maakte. ,,Dit was zijn manier om in contact te komen.’’ Zo maakte Brood ‘in zijn goedheid’ een tekening voor de baas van hotel Wientjes. Deze had hem het hotel uitgezet nadat een kamermeisje drugsspuiten op zijn kamer aantrof.

Haat-liefde

Brood had een haatliefdeverhouding met zijn geboortestad, vertelt Vader. ‘Ik kom uut Zwolle, vette pech,’ kalkte hij onder een van zijn tekeningen. Ondertussen liet hij niet na te benadrukken dat hij maar een eenvoudige ‘boerenlul’ uit de provincie was. Na zijn vertrek naar Amsterdam kwam hij nog regelmatig naar Zwolle om familie en vrienden te zien. Vader: ,,Vroeger dacht je bij Zwolle aan Thorbecke. Nu aan Rico & Sticks en Typhoon. Als hij nog leefde zou Brood trots op de stad zijn.’’