Wanhopig en paniekerig kloppen mensen aan bij Petra en haar collega's in Zwolle: ‘Het kan iedereen overkomen’

KAMPS DOET RECHT Man vernielt schuifdeu­ren van woningcor­po­ra­tie in Zwolle: ‘We waren wat aan het geinen’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak: vernielen, beledigen en spugen bij aanhouding.