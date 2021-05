Wanneer zat Het Meisje aan de knoppen van deallijn Ali 24/7? Cruciale vraag in proces Zwolse drugsoorlog

Was de dealtelefoon van Ali 24/7 in Zwolle op cruciale momenten wel in handen van Het Meisje? Haar advocaat ziet daar geen bewijs voor, dus bepleit vrijspraak. Tegen Fabienne van den R. is negen jaar cel geëist voor haar rol in de Zwolse drugsoorlog. Ze plaatste volgens justitie een peilbaken om een liquidatie voor te bereiden. ,,Als dat al zo is, dan is er geen bewijs dat ze ook wist wat het doel van het baken was.’’