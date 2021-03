Wapenvondst Zwolle: politie doet inval bij ‘De Gier’, vermeend handlanger van geliquideerde Henk Wolters

Dieren­asiel Zwolle neemt opvang zwerfdie­ren over en zet dierenambu­lan­ce neer in Kampen

15 maart Na de sluiting van dierenasiel Edo Hammers in Kampen vorig jaar zomer, neemt Stichting Dierenasiel Zwolle de opvang van zwerfdieren over. Vanaf 1 april staat er een dierenambulance in Kampen, die zwerfdieren naar Stichting Flappus, het Vogel- en Egelasiel of het dierenasiel in Zwolle brengt.