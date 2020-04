Warm en coronaproof onthaal voor Zwolse Afghanistan-ganger

De Zwolse militair Jochem Massier krijgt zaterdag een bijzonder verrassingsonthaal van familie en bekenden. Die begroeten hem op gepaste afstand vanuit hun auto, geheel cornonaproof. Na een missie van vijf maanden in Afghanistan is hij terug op het vertrouwde nest.

Drive by

Met deze zogeheten drive by vieren zij de terugkomst van deze Zwolse kapitein bij de marechaussee uit Afghanistan. Een maand eerder dan gepland, vanwege het coronavirus dat ook dit land heeft bereikt. ,,Dat geeft een dubbel gevoel. Ik was daar om lokale politie te trainen. We deden goed werk, ik had het graag afgemaakt, maar mochten op een gegeven moment niet meer de poort uit. Dan heeft het niet zoveel zin meer. Tegelijkertijd wil je in deze lastige tijd bij je gezin zijn. Want ook mijn vrouw had met onze drie jonge kinderen thuis een zware missie.” Harriet, lachend: ,,Ik ga nu een half jaar weg.” Iemand gooit een worst uit de voorbijrijdende auto richting Massier, een volgende schuift een kaasplankje uit. ,,Toppertjes”, schalt het over en weer door de straat in Stadshagen, waar menigeen het tafereel met een lach op het gezicht gadeslaat.

Eerste missie

Het was zijn eerste missie, vertelt de Zwollenaar als de kruitdampen zijn opgetrokken. ,,Ik zat in een kamp met 3000 militairen, 22 nationaliteiten. Volgend jaar loopt het Nederlandse mandaat daar af. Het is nog steeds moeilijk daar, met een instabiele regering die geen vat krijgt op haar burgers. Waar de Taliban actief is, corona komt daar op een verkeerd moment. De laatste weken zaten we in een lock down, met social distance, een gesloten sportschool, de bekende maatregelen. Je sliep met zijn tweeën op een kamer, dus daar hoefde niets aan te worden veranderd. Nee, onder de militairen zaten voor zover bekend geen coronagevallen.” Of hij nog spannende momenten heeft gekend? Lachend: ,,Jawel, maar daar vertel ik nooit iets over in het bijzijn van mijn ouders. Niks traumatisch in ieder geval.” Zijn eerste nacht terug op vaderlandse bodem was in ieder geval prima. En dan dit toetje. ,,Geweldig dat iedereen deze moeite genomen heeft.”