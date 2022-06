Warm weekend in aantocht, evenementen in regio nemen hittemaatregelen: ‘Het is puffen geblazen’

Snollebol­le­kes komen naar IJsselhal­len in Zwolle

Zonder problemen verkoopt feestact De Snollebollekes het Gelredome in Arnhem keer op keer uit. Met deze hoofdact is de organisator van het Oktoberfest in de IJsselhallen in Zwolle dan ook verzekerd van succes op de tweede editie van de Zwolse variant op het oer-Duitse bierfeest.

16:49