Warme en pijnlijke herinneringen tijdens reünie Zwols schippersinternaat in Zwartsluis

Coby en Neeltje speuren vanaf hun tafeltje pal voor de ingang naar bekende gezichten onder de ruim driehonderd bezoekers. Een speld in een hooiberg. Coby: ,,Ons groepje is nog heel klein." Ze behoorden tot de eerste groep kinderen die in het internaat woonden, vertellen de zussen trots. Gelijk wisten ze de toon te zetten. ,,Mijn zuster was wel kattig", vertelt Neeltje. ,,Toen ze die geraspte wortels kreeg, is ze heel boos geworden en van het internaat weggelopen naar een tante in Zwolle. Wij waren gewoon stamppot gewend. Ja, dat was drama in die tijd." Coby glundert: ,,Maar daarna hielden ze wel rekening met wat wij wilden."