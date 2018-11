Warme kerk in Berkum blijkt prima concertzaal

Meezingen met de Mattheüs-passie of wegdromen bij het getokkel van een contrabassist; het kan allemaal in kerkgebouw De Hoofdhof in Berkum. Acht zondagmiddagen per jaar zijn daar concerten en die formule smaakt naar meer.

Het is een eenvoudige optelsom. Muziek verbroedert en die kerkzaal - tja - die is toch al warm vanwege de dienst van zondagochtend, grinnikt Jantine Kramer. Ze zit in het bestuur van Stichting Muziek met een Plus en wil dolgraag aan heel Zwolle laten weten hoe geweldig de concertreeks is die sinds twee jaar wordt georganiseerd in De Hoofdhof in Berkum. Niet alleen vanwege de akoestiek.

Het onderkomen van de Protestantse Gemeente wordt sinds enige tijd gebruikt voor uiteenlopende muzikale optredens waarbij het de uitdaging is om iets extra’s te bieden. Vandaar die plus in de naam. Na een opstartfase loopt het heel lekker, vindt Kramer. ,,Ensembles benaderen ons nu zelf om te komen spelen.”

Achterdeur

Vergeet dus voor heel even het gesomber over kerkverlating; via de culturele achterdeur komen er vanzelf weer bezoekers binnen. Ook al gaat er geen evangelisatiedoel achter schuil, benadrukt ze. ,,We hebben juist gekozen voor een stichting om een en ander los te koppelen van het kerkelijke. Dat geldt ook voor het financiële verhaal.”

Gistermiddag was er een uitvoering van de Meander Bigband waarbij kinderen uit de wijk werden uitgenodigd om zelf hun instrument mee te nemen voor een verrassingsact. ,,Interactie is belangrijk”, vertelt Kramer. ,,Ze hadden ook lampionnen bij zich, want het was per slot van rekening Sint-Maarten.”

De optredens trekken gemiddeld tussen de vijftig en de honderd bezoekers. Geen enorme aantallen, maar het loopt rustig op. Dankzij een flitsende website en een enthousiast campagneteam hoopt de stichting meer bezoekers over de streep te trekken. Vooral de Meezing Mattheüs bleek een schot in de roos. ,,Zoiets was er nog niet in Zwolle. Er wordt een projectkoor voor samengesteld en bezoekers kunnen dus vanuit de zaal meezingen. We willen dat jaarlijks laten terugkeren. Het is een kortere versie, waarbij een verteller ervoor zorgt dat wel het hele verhaal wordt verteld.”