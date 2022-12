Was het dreigplaatje van een vuurwapen voor zijn hulpverlener óf voor ‘een vriend’ bedoeld?

Art Flow Zwolle (AFZ) moet tweejaar­lijks met meer betrokken­heid van Zwolse kunste­naars

De voorbereidingstijd was ‘te kort’ en het belangrijkste podium voor Zwolse kunstenaars, in het voormalig HCO-gebouw, ‘te kostbaar’ en te afgelegen. Dit zijn conclusies die de gemeente trekt in een evaluatierapport over Art Flow Zwolle (AFZ). Ondanks deelname kwam het evenement ‘los te staan van de Zwolse kunstenaarsgemeenschap’.

10:48