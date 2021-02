‘Was ik maar doorgelopen’: Guido (20) belandt in de bak na avondklokrellen in Zwolle

Hendrik (46) heeft vijf horecaza­ken in Zwolle en moest 25 man personeel uitzwaaien: ‘Laat óns nu open’

2 februari Hendrik Karabagias is eigenaar van vijf horecazaken in Zwolle. Daarnaast is hij verhuurder van het voormalige Librije-pand aan het Broerenkerkplein. De restaurants zijn sinds half oktober dicht voor zijn gasten. Allerminst leuk, zegt hij, maar de lockdown heeft hem ook wat gebracht. ,,Ik ben veel met mijn familie en ik loop over van de plannen.’’