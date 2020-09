Wat blijft er over van het Zwolse carnaval? ‘Een jaar stilzitten is geen optie’

Jan de Vries, voorzitter van carnavalsvereniging d’Oelewappers, besloot met zijn bestuursleden in juni al dat een groot deel van de feesten niet door kan gaan. Normaal gesproken vinden in november en januari allerlei activiteiten plaats: afscheid nemen van het oude prinsenpaar, een nieuw paar voorstellen, feesten van andere verenigingen bezoeken... dit jaar is het er allemaal niet bij.

Het Zwolse Gezamenlijk Carnavalsoverleg (GCO) komt op 15 september samen om elkaars plannen te delen. De Vries zal de vergadering leiden: ,,Ik verwacht dat de andere verenigingen dan ook wel om zullen zijn. Bij ons was de keuze in ieder geval duidelijk. Het carnavalsweekend in februari staat nog, maar we verwachten dat het niet doorgaat. Zo wel, dan kunnen we tot een paar weken van tevoren nog schakelen.’'

De Pepperbussies wacht de vergadering niet af en stuurde een week geleden haar besluit de wereld in. Jolinda Fels is niet alleen voorzitter van de Zwolse club, maar volgt ook de internationale ontwikkelingen als secretaris bij de Federatie Europese Narren (FEN). Fels: ,,Ook in onze buurlanden is al een heleboel afgelast. Een van onze leden wist het treffend te verwoorden. ‘Als vereniging moet je niet willen dat je een avond organiseert waarbij op een gegeven moment de 1,5-metermaatregel niet meer in acht genomen wordt.’'’

Uitzwaaien via Facebook

Of er dan helemaal niks overblijft van het aanstaande carnavalsseizoen? Sommige verenigingen, waaronder de Pepperbussies, blijven hard nadenken over alternatieven. Zo beoogt de club van Fels nog wel een waardig afscheid van zijn ‘oude’ prinsenpaar middels een besloten bijeenkomst die door derden te volgen is via een Facebook-livestream. De Gleuveskoevers en d’Oelewappers houden hun huidige paar juist een jaar langer aan.

Ondertussen geven Jeannette Brouwer van de Deurzakkers en Cor-Jan Bruggeman van de Eileuvers aan nog géén besluiten te willen nemen. ,,We weten niet hoe de wereld er straks uitziet, maar een traditionele variant zit er zeker niet in’’, zegt Bruggeman. Brouwer: ,,Een jaar stilzitten is geen optie. Als we met maximaal honderd man afscheid kunnen nemen van ons prinsenpaar, gaan we dat wel doen. Al dan niet met een grote tent op ons thuisterrein, het sportpark van SVI.'' Ze houdt de coronapersconferenties van Rutte scherp in de gaten.

Quote Volgend jaar gaan we knallen. Jolinda Fels, Voorzitter De Pepperbussies

Uit de gesprekken met de verenigingen is in ieder geval één trend op te maken: de voorzitters vestigen hun hoop op het seizoen van 2021-2022. De Gleuveskoevers bestaat dit jaar 44 jaar, maar denkt voorzichtig na over een 44 jaar en 444 dagen-jubileum. De Pepperbussies viert vólgend jaar haar elfjarig jubileum en laat weten 'dan te gaan knallen'. In de tussentijd blijft het hopen op een vaccin.