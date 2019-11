Wat doen 75.000 extra woningen met Oost-Nederland? ‘Het wordt hier echt geen Randstad’

Het moment was op z'n minst opvallend te noemen. Afgelopen week, midden in de stikstofcrisis die de bouw grotendeels plat legt, kwamen de provincies Overijssel en Gelderland met hun plan op de proppen. De komende vijf jaar moeten er 75.000 woningen bij. Het moet de druk op de woningmarkt verlagen, onder meer in Zwolle en Deventer. Met extra geld van het Rijk willen de provincies en steden sneller bouwen.

Co Verdaas: ,,Niet heel verrassend. We zijn het er met z'n allen wel over eens dat er tot 2030 in heel Nederland nog zo'n 700.000 tot 800.000 woningen nodig zijn om aan de vraag te voldoen. We moeten een inhaalslag maken omdat er in de crisisjaren te weinig is gebouwd. Nu de prijzen in de Randstad - om maar in de juiste terminologie te spreken - huizenhoog zijn, kijken mensen verder. De afgelopen jaren waren de eerste signalen al duidelijk; vanuit het westen trekken mensen naar het oosten.’’