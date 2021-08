Wat gaat er gebeuren tijdens de Bruisweken, de introductieweken voor Zwolse studenten?

Waarom het antwoord nog even op zich laat wachten? Vanwege de persconferentie, aanstaande vrijdag. ,,We zijn later dan de meeste introductieweken, we beginnen past in de laatste week van augustus. Dus we hebben nog iets meer tijd om in beraad te gaan. Daarom wachten we de persconferentie af. Daarna hebben we intern overleg, waarin we écht knopen gaan doorhakken”, zegt Thomas Bartelds van Buro Ruis.