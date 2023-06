Wat gebeurt er als het Landbouwakkoord vanavond mislukt? ‘Zou leiden tot een bikkelharde confrontatie’

Reconstructie ‘Er stonden standaard vijf Porsches voor de deur’: hoe het Hartcen­trum in Zwolle van z’n voetstuk viel

Ooit was het Hartcentrum het paradepaardje van ziekenhuis Isala in Zwolle met innovaties waar de hele wereld naar keek. Maar achter de schermen heerste belangenverstrengeling en machtsmisbruik bij de afdeling cardiologie. En dan viel ook nog - deze week precies een jaar geleden - de FIOD binnen, op zoek naar bewijs van omkoping van vijf (oud-)Isala-cardiologen. Het kroonjuweel dat de cardiologie-afdeling was, is van zijn sokkel gevallen.