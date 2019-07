Wat is er mis op de boerderij? Mee op inspectie met de NVWA: ‘Ik moet soms tot tien tellen’

Drie nachtbra­kers in kroeg in Zwolle opgepakt omdat ze structu­reel niet betalen voor drankjes

12:42 De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie verdachten opgepakt die structureel niet betaalden voor hun drankjes. Het drietal is uit een café in de binnenstad in Zwolle gehaald en ingesloten op het politiebureau.