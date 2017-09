Wat je moét bezoeken tijdens de Open Monumentendagen

Komend weekend nog geen plannen? Hou je agenda dan vrij want aankomende zaterdag is de Open Monumentendag. Een bijzondere kans om een plek te bezoeken die je normaal gesproken niet zo snel zou bezoeken. Hieronder vind je een top 7 die zeker het bezoeken waard zijn.

1. Geboortehuis Gerard ter Borch (Zwolle)

Het huis is te vinden in de binnenstad van Zwolle en is tegenwoordig een winkel. Maar in 1617 werd Gerard ter Borch er geboren. Gerard ter Borch was een kunstschilder. Hij was vooral bekend van kleine werken over het dagelijkse leven, maar schilderde ook portretten. Veel van zijn werken zijn overigens te vinden in Het Rijksmuseum in Amsterdam.

2. Molen De Passiebloem (Zwolle)

Molen De Passiebloem is een van de acht laatst overgebleven oliemolens. En hij is nog in werking. In deze molen wordt olie nog geslagen zoals men dat vroeger deed. De molen trekt zelfs internationale bezoekers.

Volledig scherm Molen De Passiebloem © Frans Paalman

3. Hof van Ittersum (Zwolle)

Het Hof van Ittersum is te vinden in de Zwolse binnenstad. Dit monument is een restant van een groot middeleeuws adellijk woonhuis. Eigenaar van het huis was sinds de 14e eeuw de familie Van Ittersum. Vroeger was het waarschijnlijk een van de grootste woonhuizen van Zwolle. Het overgebleven deel was vroeger een groot zaalgebouw, gebouwd in 1435. Tegenwoordig wordt het als kantorencomplex gebruikt.

Volledig scherm Een kijkje in het Hof van Ittersum © Frans Paalman

4. Watertoren (Deventer)

Deze watertoren ligt op een van de hoogste plekken van Deventer en is 53 meter hoog. De toren werd gebouwd in 1892 en is ontworpen door de stadsarchitect van Deventer, J.A. Mulock Houwer. Vanaf 1892 ging de watervoorziening vanuit deze toren naar de stad. De toren is sinds 1983 een rijksmonument.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 15:11 PDT

5. Tuin Oude Blokhuis (Harderwijk)

Momenteel is het een woonhuis, maar vroeger was dit de woonvoorziening van de Graaf van Gelre wanneer hij in Harderwijk vertoefde. Deze tuin maakt deel uit van het oude wooncomplex. Dit monument is zelden te bezoeken, dus pak nu je kans.

6. Vlijtsepark (Apeldoorn)

Vroeger was de Zwitsal fabriek hier te vinden. Maar tegenwoordig staan hier een heleboel oude autobussen en tractoren, echte oldtimers dus. Deze oude voertuigen worden door een aantal vrijwilligers gerestaureerd. Bij speciale gelegenheden zijn de voertuigen op de weg te zien, wat ook het geval is tijdens de Open Monumentendag.

7. Bourgonjetoren (Zutphen)

Deze toren is te vinden in Zutphen en werd volgens oude "Over rentmeester rekeningen" gebouwd in 1457. De toren werd opgetrokken tijdens de Gelders-Bourgondische oorlog. De muren van deze toren zijn bijna 4 meter dik. Gebouwd voor een groot kaliber kanon dat Bourgondiërs buiten de stad moest houden.