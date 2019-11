Wat kan Zwolle doen tegen armoede? Vanavond in ieder geval film kijken en doorpraten met betrokkenen

Vanavond kunnen geïnteresseerden in gesprek over armoede in Zwolle, met onder andere een ervaringsdeskundige, raadsleden en betrokkenen van het Leger des Heils, de Voedselbank en de Weggeefwinkel. Vooraf speelt de film Sorry We Missed You, over het Britse gezin Turner dat moeite heeft om rond te komen.