Wat moet er veranderen aan de Kamperpoort? Bouwers doen Zwolle hun visie cadeau

Contact­loos pinnen met de 'gevonden' pinpas van de buren: 'Ze zeiden tegen mij dat ik een watje was'

26 juni Toen de musea weer opengingen, stonden mijn vrouw en ik de rij. Precies ook in die volgorde, ik ken mijn plaats. Bij het gevangenismuseum in Veenhuizen maakten we – gelukkig alleen in theorie – kennis met martel- en strafwerktuigen uit vervlogen tijden. Het radbraakkruis bijvoorbeeld, waarbij in acht slagen je armen en benen met een ijzeren staaf gebroken werden en de negende klap was dan de genadeklap. Dan vond je – net om het hoekje – de dood.