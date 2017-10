Wat moeten we doen met al dat herfstblad?

Coffeeshop waarschuwt blowers voor speekseltest

6:26 In Nederlandse coffeeshops wordt gewaarschuwd voor de speekseltest die de politie sinds kort afneemt. Met die test kunnen drugsgebruikers in het verkeer veel eenvoudiger worden ontmaskerd. De politie Oost-Nederland is al een tijdje bezig met speekseltesten, nu volgt ook de politie Twente.