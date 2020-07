Wat nou Chinese bussen? Overijssel wil kunnen kiezen om ze in Nederland te laten bouwen

Die sprak met Van Hijum en andere regionale bestuurders. De gang van zaken rond Keolis is Overijssel in het verkeerde keelgat geschoten. De miljoenenopdracht voor nieuwe OV-bussen in een deel van de provincie lekte weg naar een Chinese busbouwer.

Terwijl een land als China allerlei moeite doet zijn eigen bedrijfsleven te steunen, ziet Nederland geen kans zijn eigen busbouwers de wind in de rug te houden. Overijssel vindt dat het in elk geval die kans moet krijgen de zaken zo te regelen.

Chinese bedrijven die ‘onze’ bussen bouwen is slechts één discussiepunt in het dossier-Keolis. Grootste hangijzer is de mogelijke fraude die is gepleegd bij de aanbesteding. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.