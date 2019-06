Wat te doen tegen die jeukende rotrups: dokter Johan weet raad

Alleen het woord zorgt inmiddels voor jeuk: eikenprocessierups. Eenmaal in aanraking gekomen met deze beestjes, kunnen mensen (en hun huisdieren) last krijgen van blaasjes, rode ogen en héél erg veel jeuk. We vroegen Dokter Johan om tips tegen die jeuk.

De beste manier om jeuk te voorkomen die eikenprocessierupsen veroorzaken: binnen blijven, alle eikenbomen mijden (of kappen) of Eikenprocessierupsbusters Dirk en Ruben bellen. ,,Voorkomen is inderdaad beter dan genezen,’’ vindt ook Johan de Jonge, die een huisartsenpraktijk runt in Zwolle en als regiearts meldingen behandelt uit de hele regio.

Jeuk

De Jonge erkent dat bovengenoemde maatregelen rigoureus zijn en heeft persoonlijk een natuurvriendelijker preventieplan. ,,Ik mag graag wielrennen en golfen in mijn vrije tijd, maar weet inmiddels uit ervaring dat ik vanuit Zwolle richting Oldebroek op de fiets moet uitkijken bij Oosterwolde. Daar staan veel eiken. Bij Golfclub Zwolle is hole 8 een plek om voorzichtig te zijn.’’

Hoe groot is het aantal klachten over jeuk die het beestje veroorzaakt?

,,Als regiearts behandel ik alle telefoontjes die bij huisartsenposten in deze regio binnenkomen. Daaruit blijkt dat het in steden meevalt, maar in plaatsen daaromheen is het erger dan ooit. Dalfsen, Oldebroek, Wezep; ik zie allerlei plaatsen voorbij komen in buitengebieden met veel eiken.’’

Het is vooral de jeuk waar mensen gek van worden?

,,Ja, maar ik wil toch even gezegd hebben dat mensen met ernstige oogklachten niet moeten gaan wrijven en via hun huisarts wellicht naar een oogarts moeten worden doorverwezen.’’

De jeuk, dokter, de jeuk...

,,Ja, ja. Nou, eh, de kleren wassen op zestig graden en ducktape plakken op plekken van het lichaam waar zogenaamde brandharen zitten van die beestjes. Die eraf trekken, wat voor mannen vaak iets pijnlijker uitpakt dan voor vrouwen, afspoelen met lauw water en schone kleren aantrekken.’’

Krabben

Geen talkpoeder gebruiken?

,,Nee, dat is een don't. Van talkpoeder wordt jeuk erger. Wat mensen trouwens zouden kunnen doen als ze veel huidirritatie hebben, is anti-allergietabletjes slikken als hooikoortstabletten.’’

En zalfjes als Triamcinolon? Wielrenners schijnen dat goedje te gebruiken, ook al staat het op de dopinglijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Tenminste, als het wordt geslikt, gespoten of anaal wordt ingebracht tijdens wedstrijden...