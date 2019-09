Wat vinden de stuurlui aan wal van drankrijder John Stegeman en de sancties van PEC Zwolle?

John Stegeman zegt sorry, de club geeft hem een boete en gaat hem vaker inzetten voor maatschappelijke projecten. Daar blijft het bij nadat de coach in beschonken toestand zijn auto tegen een boom zette donderdagnacht. Wat vinden de mensen aan de zijlijn daarvan?

Dinsdagmiddag. PEC Zwolle-coach John Stegeman en zijn assistent Gert Peter de Gunst werken de training af in het stadion, alsof er niets is gebeurd donderdagnacht.

Supporters

‘Mannetjes’ langs de kant. Vaak senioren. Bij PEC Zwolle meestal met twintig man sterk. Vandaag zijn het er slechts drie. Twee van hen willen iets zeggen over de kwestie, maar niet met naam en toenaam. Stel je voor dat ze erop worden aangesproken.

,,Ik heb een dubbel gevoel. De trainer is toch een publiek figuur. Toch heeft de club goed gehandeld. Het is afwachten wat justitie ermee gaat doen. Als er een mens was aangereden, was het sentiment anders geweest. Dan was hij eruit gevlogen. Het is wel belangrijk dat PEC wint van RKC zondag.’’ Het sentiment kan alsnog zomaar omslaan als punten uitblijven, wil hij er maar mee zeggen.

De andere toeschouwer reageert op de suggestie of de club Stegeman in de luwte had moeten zetten. Door hem bijvoorbeeld tijdelijk op non-actief te stellen. ,,Neuh. Laat hem alles maar ondergaan. Als-ie over twee weken terugkomt, krijgt-ie toch alle hoon weer over zich heen. Nu heeft-ie het maar gehad.’’

Ook hij vindt dat de club goed heeft gehandeld en heeft een tip. ,,Art Langeler wilde dat iedereen met de fiets naar de club kwam. Ben je gelijk van het alcoholprobleem af.’’

Een regenboog siert de middagtraining van PEC Zwolle. Trainer John Stegeman kijkt toe hoe de spelers de oefening afwerken.

Freddy Eikelboom (voorzitter supportersvereniging PEC Zwolle) zegt: ,,Dit was natuurlijk oliedom van onze trainer. Stel je toch voor dat het geen lantaarnpaal was geweest... Een biertje drinken is prima, maar je moet nadenken over hoe je thuis komt. Ik ben zelf uitbater van café De Pierik. Wij hebben ook wel eens te maken met iemand die met drank op achter het stuur wil. Dan vragen wij of ze de autosleutels willen inleveren en bellen we graag een taxi. Maar uiteindelijk zijn ze zelf verantwoordelijk. Gelukkig komt er bijna niemand met de auto.”

,,We hebben liever een trainer die anders in het nieuws komt dan op deze manier, maar John heeft het boetekleed aangetrokken, de club heeft maatregelen genomen en hij zal ervan hebben geleerd. Meer wil ik er niet over zeggen. De focus mag van mij op zondag. RKC, thuis.’’