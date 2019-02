Wat vroeger in het fietsenhok gebeurde, explodeert nu online

Kinderpor­no op school in Zwolle, Raalte en Wijhe: dit is de jongen (13) bij wie het allemaal begon

7:38 Het verspreidde zich onlangs razendsnel onder leerlingen van het Carmel College in Raalte, de Capellenborg in Wijhe en vervolgens ook de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle: kinderporno. Doorgestuurd in WhatsApp-groepen. Als ‘grapje’. Maar de jongen bij wie het allemaal begon heeft zijn lesje nu geleerd.