'Wat, willen ze van mijn patatkiosk af?'

De Zwolse Jacqueline Eijkelboom stond met haar mond vol tanden toen ze hoorde dat haar snackhandel aan de Wijthmenerplas in Zwolle maar moest verdwijnen. De uitlatingen van D66'er Martin Bleijenburg, maandagavond in de gemeenteraad, sloegen in als een bom. ,,Jeetje mina, ben ik gewoon een nummer?"

Eijkelboom nam de patatkiosk over van haar vader. Ze werkt al sinds 2001 aan de Zwolse recreatieplas, samen met haar man en kinderen. ,,Een kennis van mij zat bij de raadsvergadering van afgelopen maandag. Ze appte mij: 'Ze willen van jullie af'."

Debat

In het debat over de toekomst van recreatieplassen wond D66-burgerraadslid Bleijenburg er maandag geen doekjes om. ,,Het is en blijft, wat D66 betreft, 'nee' tegen grootschalige evenementen en ook tegen de patatkiosk." Bleijenburg stelt dat Lakeside de horecavoorziening is bij de Wijthmenerplas en dat uitbreiding volgens gemeentelijke afspraken niét mag.

Eijkelboom reageert verbaast. ,,Zo ga je volgens mij niet met elkaar om. Het doet mij zeer, want ik wist van niks. Ik sta daar al jaren en Lakeside komt net anderhalf jaar kijken."

SpongeBob

Bang voor een gedwongen sluiting, is Eijkelboom allerminst. ,,Er waren meerdere politieke partijen die raar opkeken van de uitspraken van Bleijenburg." Dat stelt haar gerust; ze rekent erop in de zomer van volgend jaar gewoon weer frieten te kunnen bakken aan de Wijthmenerplas. ,,Het is iemand die zich niet verdiept heeft in hoe lang wij daar zitten en die zomaar wat schreeuwt. Zo zie ik het maar."

Volgens Eijkelboom heeft haar handel trouwens niet alleen een functie als eetpunt, ook verdwaalde kinderen worden hier vaak weer aangetroffen door hun ouders. ,,Ik heb SpongeBob op de kiosk laten spuiten. Kinderen lopen altijd naar een speeltuintje of naar iets wat opvalt als ze de weg niet meer weten."

Essentie

D66'er Bleijenburg reageerde gisteren telefonisch op de commotie. ,,De essentie is dat het de bedoeling was dat er één horecavoorziening zou zijn. De conclusie is dat er keuzes moeten worden gemaakt. De soep wordt minder heet gegeten dan ze wordt opgediend."