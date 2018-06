'Wat zie ik daar?' Flamingo's in de IJssel tussen Zwolle en Zalk

,,Iedere dag kom ik op de dijk. Maar twee flamingo's in de Vreugderijkewaard, dat heb ik niet eerder gezien", verhaalt Van der Steeg. Hij nam maandag dan ook uitgebreid de tijd om te controleren of zijn ogen hem niet belazerden, ondanks de verrekijker. ,,Ik ben doorgereden naar de vogelkijkhut. Daar had ik beter zicht op de vogels. Met de telelens van de camera kon ik duidelijk zien dat het twee flamingo's zijn."

Telelens

Eenzelfde tafereel maakte Joop Vaandering zondag al mee. ,,Ik fietste over de brug in de uiterwaard. Kwam ik iemand tegen die naar het water wees en zei: 'Daar zitten twee flamingo's. Vanuit de vogelkijkhut keek ik via de telelens van mijn camera richting Zalk, en daar zag ik inderdaad flamingo's."

Quote Ach, je maakt zoveel mee. Vorig jaar zat er een pelikaan Joop Vaandering Kon hij zijn ogen geloven? ,,Ach, je maakt zoveel mee. Vorig jaar zat er een pelikaan. Ik heb foto's gemaakt en die thuis laten zien. Ik zag de flamingo's bij toeval, maar het leverde een mooi verhaal op."

Kolonie

Waar komen de flamingo's vandaan? Vaandering heeft geen idee. Van der Steeg gokt Duitsland. ,,Net over de grens bij Winterswijk zit een kolonie in een moerasgebied. Die kolonie is ontstaan door ontsnapte flamingo's. Waarschijnlijk zijn de flamingo's in de IJssel zwervers uit die groep." Een andere mogelijkheid is dat de vogels 'gewoon' zijn ontsnapt uit een Nederlandse dierentuin of natuurpark.

Vorig jaar werden flamingo's gezien langs de IJssel bij Deventer.