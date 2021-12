Wat zijn dat voor busjes in het weiland naast de IJssel in Zwolle?

Bezoekers discotheek Index overtreden coronare­gels en worden op straat gezet: eigenaar kijkt lijdzaam toe

Omdat bezoekers de coronaregels zouden hebben overtreden, moest discotheek Index in Schüttorf in de nacht van zaterdag op zondag op last van de autoriteiten dicht. De 2000 bezoekers, waaronder zo’n 1400 Nederlanders, werden door politie en personeel naar buiten gedirigeerd. Zaterdagavond reed een discobus vanaf Dalfsen via Ommen naar Index. De ongeveer 25 jongeren die instapten zeiden ‘dat daar alles veilig is’. Niets blijkt de volgende dag minder waar.

6 december