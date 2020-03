Water in de IJssel gaat weer flink stijgen en dat zijn we niet meer gewend

Video Groeiend ‘PEC kicks ASS’ biedt uitkomst voor autisti­sche Jurre (9), die het lastig vindt bij reguliere voetbal­club

19:00 Tijdens voetbaltraining krijgt Jurre (9) snel het gevoel dat hij gepest wordt. Een ‘pak me dan’ bij tikkertje voelt al rot. En de trainers snappen hem niet, of andersom. Toch wil hij blijven voetballen. Gelukkig kan dat in Zwolle, bij PEC kicks ASS, speciaal voor kinderen met autisme.