Water in Zwolse wasstraat gaat al jaren mee

videoAl dagen wordt Maarten van Boven gevraagd of hij zijn zaak niet beter kan sluiten, vanwege alle waterverspilling. ,,Terwijl we bijna geen druppel verspillen", zegt de eigenaar van Bas Autowas in Zwolle. Ondanks de hitte draait de autowasstraat op volle toeren, dankzij een zelf ontwikkeld systeem om water te recyclen.