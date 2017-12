'Waterkrachtcentrale in de IJssel funest voor vissen'

Dat de gemeente Zwolle ook het opwekken van energie door middel van waterkracht oppert, is bij Sportvisserij Nederland met afgrijzen ontvangen. Hoewel het college van burgemeester en wethouders erkent dat de kansen voor energieopwekking door stromend water in de IJssel beperkt zijn, sommeert Vis TV-persoonlijkheid Marco Kraal het idee op voorhand al te laten varen.

,,Waterkracht staat haaks op het streven van overheden voor vrije vismigratie, zoals met het aanleggen van vistrappen gebeurt. Waterkrachtturbines zorgen voor enorme schade, want er is geen goed geleidingssysteem voor vissen", zegt de presentator, eveneens werkzaam bij Sportvisserij Nederland.

In de Zwolse Energiegids, waar het college van burgemeester en wethouders opgesomd heeft wat mogelijke duurzaamheidsmaatregelen zijn, wordt de IJssel interessant genoemd voor de opwekking van groene energie. Op kribkoppen zouden installaties geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt wel een slag om de arm gehouden, omdat de ontwikkeling van deze centrales nog in een experimentele fase zit. Er zijn al wel waterkrachtturbines in de Maas, maar die projecten zijn omgeven met rechtszaken en Kamervragen in verband met vissterfte.

Sportvisserij Nederland heeft haar zorgen over Zwolle ook per brief neergelegd in het stadhuis. De hengelbond hoopt dat de gemeenteraad maandag niet instemt met de Zwolse Energiegids, zolang daarin waterkracht als mogelijkheid overeind blijft. ,,Het is een heel ingewikkeld probleem", stelt Kraal. ,,Vooral stroomafwaarts zorgt het voor grote schade. Vissen die vermoeid zijn van de paai of jongen bewegen zich passief mee, komen in de turbine en raken beschadigd door draaiende onderdelen. Het wordt heel ernstig als er meerdere van die centrales achter elkaar staan." Vermorzeling ligt op de loer. ,,Een ander effect is het drukverschil dat ontstaat."

Rendement

Volgens de lokale overheid is de invloed van waterkracht beperkt als het gaat om het vergroenen van Zwolle. De grootste centrale levert nog geen 10 procent van de Zwolse elektriciteitsvraag. Vis TV-presentator Kraal is glashelder over de opwekkingsoptie in haar huidige vorm. ,,Een aantal systemen is dermate kostbaar, dat het effect wegvalt. Dit groene gedoe levert te weinig rendement op. Zoek het in energiebesparing, wind- en zonne-energie." Toch benadrukt de collega van fenomeen Ed Stoop dat Sportvisserij Nederland waterkracht nog niet voorgoed afschrijft. ,,Maar dan moeten er wel visvriendelijke turbines komen."