Wateroverlast verleden tijd in klimaatrobuuste wijk in Zwolle

De compleet nieuwe buurt aan de noordkant van de wijk, naast de Milligerplas, moet in 2022 klaar zijn. ,,Dit is geen geitenwollensokkenverhaal'', zegt stedenbouwkundige Gerjan Timmerman. ,,Het zijn simpele, concrete maatregelen die ervoor zorgen dat deze wijk bestand is tegen klimaatveranderingen.''

Het plan bestaat uit twee delen: een zuidelijk deel, waar nu een begin wordt gemaakt met de bouw, en een noordelijk deel, dat na 2021 wordt ontwikkeld. In totaal gaat het om zo'n 1150 nieuwe woningen. De wijk moet 'klimaatrobuust' zijn. Nu komt het op veel plekken in Stadshagen nog voor dat bij plensbuien de straten, tuinen en steegjes blank komen te staan. In Breezicht zal dat niet gebeuren. Ook moeten woningen koel blijven onder hoge temperaturen, zal Breezicht bestand moeten zijn tegen overstromingen en droogte, en wordt de wijk energieneutraal.

Binnenkort komt de Zwolse adaptie strategie (ZAS) uit, een langetermijnstrategie die nauw aansluit bij het landelijke Deltaprogramma Klimaatadaptie. De strategie brengt met name de kwetsbare plekken van de stad voor plensbuien, overstromingen, hitte en droogte in beeld. In de tussentijd probeert de gemeente waar het kan de zware klimaatopgave op te pakken. Met name bij nieuwbouwwijken wordt ingesprongen op de nieuwe realiteit van de komende jaren.

Terpen

Zo ook in Breezicht. ,,De basis is simpel: meer ruimte voor water en groen", legt Timmerman uit. ,,Breezicht wordt ingericht als een landschap met een aantal buurtschappen. Net zoals de terpen in de polder Mastenbroek liggen deze buurtschappen verhoogd ten opzichte van het groen. Door dit hoogteverschil tussen woningen en het groen zullen tuinen en straten niet blank komen te staan. Het regenwater loopt vanuit de woongebieden het groen in, waar veel ruimte is voor waterberging. Ten opzichte van de rest van Stadshagen heeft Breezicht meer ruimte en minder woningen. Timmerman: ,,We hebben geleerd van het verleden in Stadshagen, waarbij dicht op elkaar werd gebouwd en veel steen werd gebruikt."

Ook krijgt de nieuwe buurt wadi's, buffering- en infiltratievoorzieningen die bij regenval tijdelijk gevuld worden met hemelwater. Timmerman: ,,Het is een lager groen gebied, dat kan vollopen met water. Die wadi's worden tegelijkertijd speelplaatsen voor kinderen, met keien en boomstammen."

Breezicht wordt de eerste buurt in Zwolle waar geen infiltratiekratten worden geplaatst. Timmerman: ,,We willen mensen juist laten zien wat er met het water gebeurt. En ze bewust maken dat water in het groen terecht komt. Met stuwen regelen we de waterpeilen. In extreme gevallen kunnen we het water de Milligerplas insturen."

Energieneutraal

Breezicht wordt daarnaast ook energieneutraal. De huizen worden voorzien van zonnepanelen. De woningen worden niet aangesloten op aardgas. De gemeente gaat voor het eerst ook zelf energie opwekken in en voor de openbare ruimte. De straatverlichting is dus ook energieneutraal.