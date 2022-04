Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert ook dit jaar de ‘gele percelen’

dubbele moord Meidenteam wil feestje vieren bij McDonald’s in Zwolle, maar is ‘gelukkig net te laat’

De dubbele moord in een Zwolse McDonald’s is vandaag het gesprek van de dag op basisscholen in de Overijsselse hoofdstad. Vlak voor het gruwelijke incident werd een paar honderd meter verderop een groot schoolvoetbaltoernooi gehouden. ,,We hadden de finale gehaald en zouden dat vieren bij de McDonald’s. Gelukkig waren we te laat.’’

