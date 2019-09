Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat dijken controleren

Het waterschap voert deze controle twee keer per jaar uit: aan het begin van de zomer en voordat de winter begint. ,,Op die manier krijgen we in beeld waar er schade is en kan dat aangepakt worden. Daardoor blijven de dijken in goede conditie voor hoog water, zoals we begin 2018 bij de IJssel nog zagen”, verklaart van Gerner.

Tijdens de inspectie wordt allerlei soorten schade aangetroffen. Van Gerner: ,,Dat kunnen rijsporen van grote machines op de dijk zijn, maar ook van voorwerpen uit het water die constant tegen de dijk aan zijn gedrukt.”

Honden

Ook ziet het waterschap veel schade van honden die graven in de dijk. ,,Die lopen tijdens het uitlaten los op de dijk en ruiken muizen. Dan graven ze gaten, waardoor het gras op de dijk op die plek weg is. Die gaten kunnen de dijken uiteindelijk verzwakken, dus daarom worden die gedicht en wordt dat stuk opnieuw ingezaaid.” De schade van muskusratten is de afgelopen jaren afgenomen. ,,Maar er is nog steeds schade van andere dieren, zoals vossen.”