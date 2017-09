Waterschap houdt grootste crisisoefening sinds 1995

De oefening werkt naar een climax toe, op vrijdagmiddag is de oefening afgelopen. Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Bij de oefening werken Waterschap, Veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat en Defensie samen.

Evacuatie

Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties. In dat jaar bedreigden hoge waterstanden in de rivieren de dijken en polders. In het rivierenland moesten bijna een kwart miljoen mensen evacueren. ,,Dat blijft een indrukwekkend ijkpunt”, zegt dijkgraaf Roelof Bleker namens de vijf waterschappen in een persbericht bij de oefening. ,,Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd. Dijken zijn versterkt, rivieren kregen de ruimte. Ook de crisisbeheersing veranderde, net als de organisatie ervan.”