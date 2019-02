Waterschap legt duizenden zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen, kosten bijna 4 miljoen euro

Veel grotere Pasar Malam past prima in Zwolle

14:52 Het was een gokje. Vorig jaar verdubbelde de Zwolse Pasar Malam in omvang. Die ging van 3000 naar 6000 vierkante meter. Maar het liep storm. Dus deze XL-variant keert terug. Van vrijdag 8 tot en met 10 maart staan de IJsselhallen helemaal in het teken van Indonesië.