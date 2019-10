Waterschap spot ‘vieze’ sloot voortaan per satelliet

Geen eigen satelliet

Besparingen

Voor de oude manier van controleren raamde het waterschap een bedrag van 90.000 euro. ,,Voor het gebruik van de speciale software en de satellietbeelden betalen we 50.000 euro. Dit eerste jaar besparen we dus al 40.000 euro. In de toekomst zou dit zelfs meer kunnen worden.’’

Digitale transformatie

Uniek in Nederland

WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat sloten per satelliet controleert. Van Gerner: ,,We slaan de stap over waarbij we sloten per drone controleren.’’