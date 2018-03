Waterschap verwacht meer schade aan dijken in Overijssel

Dijkinspecteurs bekijken of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Van Gerner: ,,Dat komt door de periode van hoogwater afgelopen januari. En ook door de storm die er toen was. Hiermee haalt een rivier de bezem door de uiterwaarden, waardoor we te maken kregen met veel daak, zoals dat in mooi historisch vakjargon heet."

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een deken van daak verstikt de grasmat op de dijk. © Waterschap Drents Overijsselse Delta

Daak bestaat uit takken, boomstammen, gras, riet, snoeihout en dergelijke dat bij hoge waterstanden door de stroming en de wind naar de dijk wordt gespoeld. Daak betekent letterlijk aangespoelde ruigte en komt van oorsprong van het woord dekken. Bedekking van het water dus.

Surfplank

,,Daarnaast komen we ook ander drijfvuil tegen: stukken pallet, plastic, vaten, een verdwaalde surfplank. Bij dijkinspecties wordt hier uiteraard op gelet. Er kan zomaar een boomstam of grote tak tussen zitten die voortdurend tegen de dijk aan klotst en de grasmat beschadigt. Nu het water is gezakt, zijn we begonnen met het opruimen van al dit drijfvuil. Daarbij lopen we het risico op rijspoorschade. Dat is niet altijd te voorkomen, de rommel moet toch weg. De deken van daak verstikt de grasmat op de dijk en is dus ook slecht voor de conditie van onze dijken.”

Onderhoud