Waterschap wil in hele gebied weer najaarsschouw

Sinds de fusie waaruit in 2016 WDO Delta is ontstaan, wordt alleen in het voormalige waterschapsgebied Reest en Wieden geschouwd.

Kilometers

,,Als die B-watergangen nodig zijn voor een goede waterhuishouding moeten we ze ook één keer per jaar goed controleren", vervolgt Pereboom. Reden waarom het dagelijks waterschapsbestuur voorstelt de najaarsschouw voor het hele gebied in ere te herstellen. ,,Dat proberen we dinsdag in de vergadering van het algemeen bestuur beslag te laten krijgen." Voormalig Reest en Wieden telt 1.126 kilometer aan schouwsloten, in het voormalige Groot Salland is dat 1.335 kilometer.