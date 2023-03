Waterschappen verlengen samenwerking om ‘schadeveroorzakers’ zoals de muskusrat te bestrijden

Archieven Zwolle en Deventer samenvoe­gen? Directeur juicht het toe, historici vrezen minder onderzoek

In Deventer leven zorgen over het voornemen van de provincie om archieven van Deventer en Zwolle samen te voegen tot een Collectiecentrum Overijssel. De kroonjuwelen moeten in de Koekstad blijven, en zeker niet naar Zwolle. Hoe kijken ze daar in het Zwolse tegenaan?