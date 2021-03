Wauw! Deze Zwolse trouwfotograaf krijgt 5 (!) nominaties voor prestigieuze prijs

Analyse Wil je linkse of rechtse buren? Dit is het stemgedrag in de wijken van Zwolle

28 maart Je wilt een huis kopen of huren in Zwolle, maar níet in een politiek rechtse buurt. Of je zoekt een stulpje in een wijk waar Forum voor Democratie het juist goed doet. Waar moet je dan terecht? De Stentor legt alle wijken langs de meetlat op basis van het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een analyse.