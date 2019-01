WDODelta zegt meer ‘grip’ te hebben op populatie muskusratten

In heel 217 zijn in het werkgebied van het waterschap 5.2154 muskusratten gevangen. De dieren worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. „Door meer te bestrijden bij de bron neemt de populatie jaar na jaar af”, zeggen teamleiders Muskusrattenbestrijding Bart Rosenboom en Johan Goos van WDODelta. „In het trekseizoen treffen de mannetjes en vrouwtjes elkaar minder bij een lage populatie en vermenigvuldigen ze zich daardoor minder. Want dat gaat razendsnel.”

Bever

In 2017 werden nog 7.389 muskusratten gevangen. Volgens WDODelta betekenen de aantallen dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt. Tegelijkertijd ziet het waterschap het 'gevaar’ van een andere 'vijand’ toenemen: de bever. ‘Zo ontdekten we vorige maand in de oevers van kolken langs de IJsseldijk bij Wijhe en Zwolle vier beverholen. Eén van de bevergangen bij Wijhe was 10,5 meter lang en eindigde in de teen van de dijk’, schrijft WDODelta in een persbericht. Dijkinspecteurs en muskusrattenvangers treffen vooral langs de IJssel ook meer sporen van bevers aan dan voorheen.