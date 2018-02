,,Je stelt je in op een negatief besluit, natuurlijk heb ik er rekening mee gehouden. Maar toch ben ik teleurgesteld, verdrietig ook’’, zegt Anne Marie van Veen uit Zwolle in een eerste reactie op het besluit van het OM. Van Veen was bij de uitspraak in Amsterdam. ,,Maar als je kanker hebt, kun je deze tegenslag aan. Ik laat mij er niet door uit het veld slaan.''

Levenswerk

Strafrechtelijke vervolging van de tabaksproducenten zou uniek zijn geweest in de wereld. Anderhalf jaar geleden deed de Zwolse als eerste aangifte van zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft, en valsheid in geschrifte. ,,Deze zaak is mijn levenswerk geworden.’’ Het draait om de 'sjoemelsigaret', een sigaret met piepkleine gaatjes waardoor tabaksproducenten meer schadelijke stoffen in een sigaret kunnen stoppen dan is toegestaan. Door de gaatjes meet apparatuur namelijk minder stoffen dan een roker daadwerkelijk binnenkrijgt.

De tabaksindustrie zou al jaren weten van deze 'truc' en de consument dus willens en wetens schade toebrengen. Het RIVM waarschuwde zelfs op zijn site voor de gevaren van de 'sjoemelsigaret'.

Nu justitie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan, beginnen Bénédicte Ficq c.s. meteen een artikel 12-procedure om via het gerechtshof af te dwingen dat het Openbaar Ministerie toch tot vervolging overgaat. Dat gebeurt vaker en af en toe met succes. ,,Ik zie de gang naar het hof hoopvol tegemoet. Maar volgens Bénédicte Ficq zijn we zo weer een jaar verder’’, zegt Van Veen.

Kanker

Ondertussen vecht ze tegen haar eigen kanker. ,,Morgen moet ik weer in de scan. Dat wordt opnieuw een spannende dag. De uitspraak van vandaag staat in het niets bij wat ik morgen mogelijk te horen krijg. Ik weet niet wat er voor mij op de plank ligt.’’ Ze wil 'minstens' blijven leven tot de tabaksindustrie is veroordeeld. ,,We gaan net zo lang door totdat het hof ‘ja’ zegt.’’