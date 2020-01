We maken meer verre reizen en dat is goed voor reisspecialist uit Zwolle

video Politie zoekt nog meer camerabeel­den van granaat­plaat­sing bij Bruut Zwolle, aantal tips blijft gelijk

15 januari Het aantal tips over de granaatplaatser bij café Bruut in Zwolle staat nog steeds op drie. Dinsdagavond werd in het programma Opsporing Verzocht een foto getoond van de man die in de nacht van maandag op dinsdag het projectiel aan de deur van het café hing.