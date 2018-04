Webcareteam politie breidt uit naar IJsseldelta

Het was al eerder mogelijk om contact op te nemen met de politieaccounts in de gemeenten in de IJsseldelta, maar de politie kon een snelle reactie niet altijd garanderen. Na een succesvolle start van een webcareteam in Twente is dit initiatief met directe ingang uitgebreid naar het district IJsselland. Daardoor is er voortdurend iemand beschikbaar die online meldingen met prioriteit oppakt. Het team is dagelijks van 07.00 uur tot 23.00 uur bereikbaar.