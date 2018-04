Website gemeente Zwolle korte tijd onbereikbaar

Voorarrest verdachte dodelijke steekpartij Zwollenaar (19) verlengd

17:53 Het voorarrest van de man uit Den Ham die in de nacht van zaterdag op zondag werd aangehouden nadat elders in het dorp een steekincident had plaatsgevonden, is met 14 dagen verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo bepaald. De man, de 18-jarige J. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Zwollenaar (19).